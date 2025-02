Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas

CARATINGA – -Na madrugada do último sábado (22), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 288ª Companhia em Inhapim, realizava a “Operação PMMG 250 Anos: Pré-Carnaval Seguro” quando uma equipe policial militar realizou uma incursão no bairro Santa Cruz.

Ao avistar os policiais militares, um casal tentou se dispersar, mas foi abordado. Durante a ação, a mulher de 20 anos tentou dispensar um objeto, levantando suspeitas.

Na busca pessoal, foi encontrado no bolso traseiro da bermuda do jovem de 21 anos a quantia de R$ 222,45. Além disso, em um bolso interno da bermuda, foi localizado um pequeno tablete de maconha.

A mulher abordada segurava dois telefones celulares e, ao ser orientada a colocá-los sobre o capô da viatura, os militares perceberam que ela também portava duas pedras de crack.

Durante as diligências, foi encontrado próximo aos pés da autora um invólucro contendo maconha. Questionada se portava mais substâncias, a mulher retirou de dentro de sua blusa uma cápsula plástica com cocaína. Além disso, foram localizados seis papelotes de cocaína entre a capinha e o celular que ela portava.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis