*MANHUAÇU – Polícia Militar prende autor e apreende menor, arma de fogo e munições.*

Na madrugada desta sexta-feira, 17, o Copom recebeu denúncia, através do 190, dando conta de que indivíduos estariam nas imediações da Avenida Hervê Cordovil fazendo uso de drogas e com aparelhos de som em alto volume.

No local, os militares da equipe Tático Móvel depararam com um indivíduo portando uma arma na cintura, o qual ao perceber a aproximação da equipe saiu correndo para fugir da abordagem e se escondeu na Rua Jacarandá, sendo possível ouvir disparos de arma de fogo.

Contudo, as equipes conseguiram localizar, abordar e prender o autor em um beco, sendo localizado no bolso de sua bermuda um carregador alongado de 9mm, R$ 70,00 e um spray de pimenta.

Em continuidade às buscas foi possível localizar uma telha danificada em uma residência onde o autor escondeu a pistola calibre 9mm, de fabricação israelense municiada com 10 munições.

Durante as diligências o irmão do autor, um adolescente, de 17 anos passou a desacatar os militares, bem como demais populares que se encontravam no local, com intuito de atrapalhar a ação policial sendo também apreendido.

Diante dos fatos, o autor, de 23 anos foi preso e encaminhado à Delegacia juntamente com o menor e material apreendido para demais providências.