Polícia Militar prende autor de homicídio em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS- O fato aconteceu na noite dessa terça- feira(8), na praça Padre José Lanzilot, em Entre Folhas.

Segundo populares, a vítima de 48 anos e o autor de 34 tiveram um desentendimento em data anterior, ontem ( terça), sem nenhum motivo aparente, o autor chegou ao “Bar do Luiz”, e desferiu uma facada no abdômem da vítima que andou por poucos metros e caiu.

A ambulância municipal conduziu a vítima até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora sendo atendido pela equipe médica que iniciou os procedimentos de reanimação, mas consta tomar óbito, sendo o corpo encaminhado para o IML( Instituto Médico Legal).

A Polícia Militar desencadeou operação e durante o deslocamento, encontrou o autor na posse da arma do crime, sendo ele preso em flagrante e apresentado a autoridade de Polícia Civil juntamente com a faca utilizada.

Ainda segundo a Polícia Militar, autor e vítima já tem prontuario criminal, inclusive o autor estava com um mandado de prisão que foi expedido recentemente em seu desfavor.