Polícia Militar lança projeto para prevenção de furtos e roubos de celulares

CARATINGA – A Polícia Militar em parceria com a imprensa e os educandários da cidade está criando um projeto com objetivo de diminuir ou até mesmo zerar os furtos e roubos de aparelhos celulares, principalmente quando as vítimas são os estudantes.

Segundo o tenente Fábio, é um projeto com a intenção de fomentar a sensação de segurança e que tem no primeiro momento um público-alvo os estudantes de forma geral, que acabam se tornando vítimas em potencial de furtos e roubos de celulares. “Apresentamos dados estatísticos, que hoje estão favoráveis, apresentando uma curva de tendência de queda nos últimos três anos, mesmo assim a Polícia Militar tem uma preocupação muito grande em reduzir esses números mais ainda. O aparelho celular é o principal objeto de troca nas bocas de fumo, então a ideia é prevenir o crime”, afirmou o oficial da PM.

O tenente Jefferson explicou que análise de uma série histórica dos últimos três anos demonstra uma redução exponencial nos crimes de furtos e roubos de aparelhos celulares, na casa de quase 70%, comparando 2019 em relação aos dois anos anteriores. “Isso é fruto de um comportamento adotado pelas pessoas, mas que em alguns aspectos precisa ser melhorado. Essa iniciativa, dessas ações que serão desenvolvidas pela Polícia Militar em parceria com os educandários e a imprensa será de extrema importância, a gente quer diminuir os índices ou até mesmo zerar. Queremos provocar mudanças de certos hábitos para que as pessoas tenham mais cuidados com os aparelhos, e instalem mecanismos que seja possível bloquear e rastrear, e temos certeza que essa campanha renderá excelente frutos”, concluiu o tenente Jefferson.

As medidas serão disponibilizadas para a população através dos órgãos de imprensa, cartazes em locais de maior circulação de pessoas, palestras em escolas, distribuição de panfletos e painéis eletrônicos, entre outros.