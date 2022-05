Polícia Militar lança operação “Safra Segura”

CARATINGA – A Polícia Militar lançou nessa sexta-feira(6), na zona rural de Caratinga, a operação “Safra Segura”, que tem por objetivo prevenir crimes durante a colheita de café.

O lançamento oficial aconteceu no distrito de Sapucaia e contou com a presença do comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel, André Pedrosa, o vereador Ricardo Fidélis e alguns produtores rurais.

O comandante André Pedrosa ressaltou que é mais uma ação de fortalecimento do policiamento na zona rural. “São ações da Polícia Militar voltadas para fazer frente à criminalidade na zona rural de Caratinga que é muito extensa, que nos preocupa sempre. E Nesse período do ano, que é de safra, colheita do café, há uma preocupação maior com relação ao fluxo financeiro que ocorre nesse esse período. A Polícia Militar tem tudo muito bem coordenado para colocar o policiamento em locais estratégicos nas rotas que o cafeicultor usa para deslocamento de valores. Há um compartilhamento de informações de forma que a gente acompanhe todo trajeto que é acompanhado pela PM”, explicou o comandante.

O cabo Eudes disse que projeto nasceu em 2015 e vem sendo desenvolvido ao longo dos anos com sucesso. “A tecnologia digital na região tem nos proporcionado outras visões a serem feitas, então desenvolvemos grupos via WhatsApp, onde repassamos dicas de segurança e orientações diversas sobre o pagamento do safreiro”, disse o militar.

O vereador Ricardo Fidélis agradeceu o apoio da Polícia Militar. “É a época em que estará mais circulando pedestres, carros e dinheiro na região, então é importante o apoio da PM ao produtor”, considerou o vereador.

O produtor rural Rafael Silva Campos enfatizou a importância da polícia nesse momento. “É muito importante a polícia vir para o meio rural, estamos longe de tudo, essa turma vindo pra cá dá um apoio grande, a violência tem aumentado muito no meio rural. Mas hoje tudo no Brasil está voltado para o agronegócio, tem dinheiro, pessoal tá na roça com boi e com café e gera curiosidade do bandido, a polícia estando por perto afasta”, disse Rafael.