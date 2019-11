Polícia Militar lança operação Natalina

CARATINGA – A Polícia Militar lançou em todo estado nesta quinta-feira (28), a operação Natalina, que será estendida até o dia 1º de janeiro de 2020. Na área do 62º Batalhão, com sede em Caratinga, major Márcio explicou que a ênfase será na prevenção em crimes contra o patrimônio nas áreas comerciais, “visando dar maior atenção e tranquilidade para as pessoas nas compras de final de ano”.

A partir do dia 2 de janeiro de 2020, a PM emenda outra operação que é “Férias Seguras”, com ações voltadas para as áreas residenciais, com o objetivo de evitar os arrombamentos. “Devido ao período de férias, muitas pessoas viajam, deixando suas casas vazias”, observou o oficial.

As orientações passadas pelo oficial da Polícia Militar são para que as pessoas tenham cuidado com os pertences, principalmente as mulheres para que usem bolsas à frente do corpo, e não coloquem celulares no bolso de trás da calça. “Já está sendo desenvolvida paralelamente a operação contra furtos e roubos de celulares. Vamos utilizar o cinema com dicas para população antes de começar o filme, e supermercados estamparão essas informações em sacolas”, disse o major Márcio.

Outra dica é ter cuidado com cartão de crédito para não perder e também fica o alerta para golpistas que no período é comum aparecerem, tendo como alvo principalmente pessoas mais idosas. “Não existe ganho fácil, se surgir uma proposta que lhe interessar, leve até um policial, para assim ter um final de ano tranquilo e a cidade se desenvolver com o comércio e a gente contribuir com a segurança”, ressaltou o major.

Para os comerciantes a polícia pede que tenham atenção ao levar os malotes para os bancos, segundo o major Márcio, existem empresas de segurança particular, e quando tiver necessidade, a PM deve ser acionada pelo 190.

“É preciso também ter cuidado com os veículos, estacionar em local correto e não deixar bolsas ou objetos de valores de forma visível nos carros”, finalizou o oficial, dizendo que em todo estado será empregado grande efetivo de militares, inclusive os que trabalham no administrativo.