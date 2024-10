Polícia Militar lança megacampanha publicitária “Se deu dúvida, é golpe!”

Ação busca alertar a população sobre os estelionatos digitas e tem apoio do influencer Tião Bruto Sistemático, que cedeu todos os direitos à instituição

BELO HORIZONTE – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta quinta-feira (17), a megacampanha “Se deu dúvida, é golpe!”. O objetivo da instituição é chamar a atenção e conscientizar a população mineira, principalmente os idosos, sobre a atuação de criminosos que utilizam a internet para aplicar os mais diversos golpes de estelionato, como pix errado, promoções tentadoras, falsos atendentes de bancos, cupons de descontos e boletos falsos.

A campanha, que tem o influencer Tião Bruto Sistemático como garoto-propaganda, integra as estratégias da PMMG para redução da criminalidade em Minas e foi elaborada com base no tripé: comunicação, inteligência e operações.

No viés da comunicação, a campanha contará com diversas peças publicitárias, como spot de rádio, outdoors e cartazes com dicas de segurança, que serão distribuídas em todas as regiões de Minas, e vídeos para a internet, com o influencer.

No âmbito do serviço de inteligência, haverá o direcionamento de esforços para o levantamento e identificação de autores envolvidos nesses delitos.

Destaca-se, ainda, que, além de diversas operações que serão realizadas, foi estabelecido um Procedimento Operacional Padrão que melhora a recepção das informações e agiliza o processo de registro de ocorrências, consequentemente, facilitando a persecução criminal.

O chefe do Estado-Maior da PM, coronel Maurício José de Oliveira, destacou que a campanha será a maior já realizada em ambiente virtual e que pretende ocupar os espaços com uma publicidade leve e, ao mesmo tempo, profunda.

“Esta é uma ação de polícia preventiva que busca, de forma bem mineira, atingir toda a sociedade. Agradecemos o apoio do Governo de Minas, que chancelou e investiu no projeto, e ao influencer, Tião, por ter participado da campanha e por entender a concepção e a necessidade de ajudar as pessoas a se livrarem dessa modalidade criminosa”

Emocionado, Tião disse estar agradecido de fazer parte da campanha e destacou que as pessoas precisam ficar alertas. “Sai de Cana Verde e estou muito feliz em estar com a nossa Polícia Militar. O golpe existe, abre o olho! Qualquer coisa, procurem a Polícia Militar”, afirmou.

União de esforços

De acordo com o chefe do Centro de Jornalismo Policial, tenente-coronel Flávio Santiago, os estelionatos virtuais afetam não só Minas Gerais, mas o mundo. “Nossas mães, pais, filhos, amigos, todos correm o risco de cair nas mãos de estelionatários que se aproveitam da ingenuidade ou ocasião para aplicação de golpes. Por isso, a importância da campanha, sobretudo com a união de todos”, disse.

A PMMG concita a todos que compartilhem as peças publicitárias e pede às vítimas que não deixem de fazer o registro de ocorrência para que a instituição possa prender os envolvidos e evitar essa incidência criminal.