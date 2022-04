Polícia Militar intensifica fiscalização a motociclistas

CARATINGA – Desde o ano passado a Polícia Militar vem adotando uma estratégia de operações de fiscalização de condutores de motocicletas com finalidade de prevenção criminal, aumento na sensação de segurança, e também de desordens.

De acordo com o tenente Fábio, as medidas estão sendo tomadas também para que motociclistas não pratiquem desordens no trânsito. “Tem ocorrido alguns crimes na cidade e na área do 62º Batalhão, em que os autores estão usando veículos de duas rodas para praticar esses crimes. A Polícia Militar vai maximizar a fiscalização de ocupantes de veículos de duas rodas com finalidade de prevenir o crime e aumentar a sensação de segurança da comunidade. Serão operações estáticas e também itinerantes, ou seja, a Polícia Militar estará intensificando as abordagens aos ocupantes dos veículos de duas rodas na cidade de Caratinga onde é a sede do batalhão e também nas demais cidades”, disse o oficial da PM.

Ainda de acordo com o tenente Fábio, para cooperar com o trabalho da Polícia Militar, é importante que o comerciante fique atento a pessoas que possam estar ali rondando o seu estabelecimento, e sempre que possível observar características físicas, vestimentas, placa do veículo e sentido de fuga para que possíveis autores sejam identificados e localizados.

O tenente informou que no ano passado ocorreu em Caratinga, o “rolezinho” mais precisamente no natal, em que a polícia procurou identificar os organizadores, que receberam visita da Polícia Militar onde foram orientados das consequências, que eles iriam receber todas as formalidades previstas do código de trânsito, caso ocorra novamente. “Felizmente graças às ações da Polícia Militar o fato não ocorreu novamente”.