Polícia Militar inaugura Projeto Guardião de videomonitoramento em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Nesta terça-feira (19), a Polícia Militar, através do 62º Batalhão e Prefeitura Municipal, realizou os trabalhos de integração de 14 câmeras que foram instaladas na cidade de Imbé de Minas.

Foram instaladas câmeras com tecnologia embarcada, com capacidade de leitura de meta dados e caracteres especiais como placas de veículos. Todas as câmeras foram integradas a central de monitoramento existente na cidade de Caratinga, com monitoramento 24 horas por dia, além de integração ao sistema Hélios da Polícia Militar.

Com esse investimento, a cidade de Imbé de Minas passa a fazer parte do Projeto Guardião de vídeo monitoramento inteligente e assim permitirá um aumento na sensação de segurança na localidade, além de aumentar a capacidade de resposta da Polícia Militar é ajudar em muito na prevenção criminal.

A cidade de Imbé de Minas passou a fazer parte da malha protetora que foi criada na área do Batalhão após a instalação do Projeto Guardião em diversas cidades da Unidade.