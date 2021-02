Polícia Militar impede roubo em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Dois menores que pretendiam cometer um assalto no córrego Areia Branca, em São João Do Oriente, foram apreendidos pela Polícia Militar no final da tarde do último sábado (6).

Militares de Inhapim foram informados que dois indivíduos encapuzados estavam na via vicinal no córrego Areia Branca. A guarnição policial esteve no local onde viu dois indivíduos encapuzados, que trajavam trajando calça jeans e blusa de frio, sendo que um deles estava com uma mochila nas costas e o outro com um objeto nas mãos aparentando ser arma de fogo.

Ao avistarem a viatura policial os indivíduos tentaram fugir subindo um barranco, momento em que dispensaram a mochila e um simulacro de arma de fogo.

O primeiro infrator encontrado foi encontrado em meio a um matagal e o segundo em sua residência.

Os menores confessaram que planejavam roubar uma moto no local. Os dois menores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.