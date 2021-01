Polícia Militar identifica e prende autores de assalto em joalheria

CARATINGA – Com uma rápida resposta à sociedade, a Polícia Militar conseguiu prender três autores do roubo a joalheria Nobre, que aconteceu na manhã desta última quinta-feira (27) na avenida Olegário Maciel. A prisão de um dos envolvidos contou com apoio da Polícia Civil.

Durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (28), capitão Jefferson ressaltou que imediatamente ao ser comunicado o fato à Polícia Militar, equipes de serviço se colocaram prontamente em diligências para esclarecer o ocorrido, identificar e prender os autores. “Inclusive uma aeronave da PM foi acionada pelo comando do 62º Batalhão e contribuiu com os trabalhos”, informou o oficial.

O capitão agradeceu o apoio da população, que durante o roubo filmou a ação dos indivíduos. Ele destacou a importância das câmeras de segurança das proximidades, que conseguiram captar imagens da placa da moto utilizada para fuga.

Diante dessas informações, os militares conseguiram prender ainda na noite da última quarta-feira (27), no bairro Anápolis, J.F.D., 21 anos, que teria emprestado sua moto para M.F.S., 27 anos e o outro comparsa praticarem o roubo. “Esse indivíduo, inicialmente, negou que tivesse participado do planejamento, do empréstimo da moto, mas a PM conseguiu confirmar sua participação. Ele emprestou a moto e havia em momento anterior produzido imagem da loja que seria alvo do roubo e repassado essas imagens para os outros dois autores que foram diretamente praticar o roubo. Ele teria inclusive monitorado a movimentação das viaturas da PM na área central de Caratinga”, esclareceu o capitão.

A PM continuou as diligências, e ontem pela manhã prendeu M., no “Morro da Antena”, bairro Santa Cruz.

Segundo o capitão Jefferson, M., foi quem entrou na loja portando arma de fogo e subtraiu os objetos. Na residência em que ele estava foi encontrado um dos anéis que havia sido subtraído na loja e os proprietários reconheceram a joia. “O autor preso (ontem, 28) estava na casa da namorada do comparsa… o que pilotava a moto. A jovem teria informações que eles praticariam o assalto e depois os abrigou em sua casa. Ela está foragida”, disse o capitão.

O indivíduo que entrou na loja disse à polícia que reside em Ipanema e está em Caratinga desde o último dia 21, na companhia do autor que pilotou a motocicleta. “Ele confirmou a participação, disse que entrou na joalheria, e enquanto isso o segundo autor ficou de moto na porta da loja aguardando”, relatou o oficial.

No início da noite de ontem, o indivíduo que pilotou a moto foi preso na zona rural de Caratinga numa ação realizada em conjunto pela Polícia Militar e Polícia Civil. A arma usada no crime e as demais joias não tinham sido localizadas até o final dessa edição. “Quero destacar aqui o empenho das equipes policiais militares em função desse fato, da dedicação e persistência, para que uma resposta fosse dada à sociedade o mais rápido possível”, concluiu o capitão.