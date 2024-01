Polícia Militar faz mobilização para construção de uma casa para uma família em situação vulnerável

ALTO JEQUITIBÁ – A Polícia Militar de Minas Gerais, através do grupamento de Alto Jequitibá, promoveu uma ação social que resultou na construção de uma pequena casa para uma família composta por um pai e três crianças. A ação foi complementada pela aquisição de móveis, eletrodomésticos, colchões, peças de cama, mesa e banho, bem como cestas básicas.

Tudo começou com o atendimento de uma ocorrência policial no bairro Loanda, no início do mês de outubro do ano passado, quando a menina Ângela Aparecida, de nove anos, relatou ao cabo Rodrigo Luís que gostaria muito de poder tomar banho de chuveiro quente.

Consternado com a situação de precariedade vivida pela menina e seus irmãos, o militar procurou o empresário Diego Mozzer de Andrade, proprietário de uma loja de materiais de construção, com a finalidade de conseguir um chuveiro e providenciar instalação elétrica para que a família pudesse tomar banho quente.

O empresário, então, disse que iria doar todo o material necessário para a reforma do imóvel, construção do banheiro e de outros cômodos para melhorar as condições de vida da família.

A partir daí a Polícia Militar mobilizou diversas pessoas da comunidade local para realização da obra.

Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá cedeu alguns funcionários para dar início às obras, sendo feitos o entijolamento das paredes, montagem do telhado e fixação de janelas. Depois, outros pedreiros, ao tomarem conhecimento do trabalho realizado pela Polícia Militar, voluntariamente, participaram da construção, bem como realizaram instalações elétricas, assentaram piso e fizeram instalações hidráulicas e pintura e demais trabalhos, que também teve a ajuda do pai das crianças.

Por fim, foram adquiridas diversas doações de móveis, eletrodomésticos, geladeira, fogão, roupas de cama, mesa e banho, botija de gás, armários, camas, colchões, roupas e produtos da cesta básica.

Marcelo, pai das crianças, se emocionou e disse que tinha orado a Deus para que tivesse condições de arrumar o telhado da casa onde moravam e, segundo ele, “Deus enviou anjos para ajudá-lo”. As crianças ainda receberam presentes por ocasião do natal e se encheram de alegria com a casa nova.

Segundo sargento Prata, comandante do Destacamento da PM em Alto Jequitibá, um produtor rural ainda ofertou trabalho em meio expediente para Marcelo, já que ele precisa cuidar das crianças nos horários em que elas não estarão na escola, e a família será assistida no que diz respeito a auxílios e meios para que possam viver em uma situação digna e mantendo a educação dos filhos.