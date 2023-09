Polícia Militar faz ações alusivas à Semana Nacional do Trânsito

CARATINGA – A Polícia Militar lançou nessa segunda-feira (18) ações previstas para ocorrer até o próximo dia 25, em função da Semana Nacional do Trânsito, que tem com o tema: “No trânsito, escolha a vida”.

Motoristas, motociclistas e pedestres são convidados a observar comportamentos, refletir e modificar ações para promover um trânsito mais seguro.

A Polícia Militar Rodoviária lançou a operação no KM 1, da MG-329. Segundo o sargento Arthuzo, do 3º pelotão, será uma campanha educativa com objetivo de prevenção a sinistro de trânsito, principalmente com vítimas. “Estão sendo programadas diversas ações como palestras em educandários, autoescolas, empresas, com intuito de sensibilizar os condutores a adotar ações preventivas e preservar a vida”, disse o tenente.

O Terceiro Pelotão abrange um grupamento em Caratinga e outro em Ponte Nova, com uma malha viária de aproximadamente 850 quilômetros, distribuídos em 40 cidades.

Para o tenente Arthuzo, a infração que mais causa acidentes é conduzir o veículo sob a influência de álcool, por isso serão realizadas diversas operação Lei Seca. “É estaticamente comprovado que 94% dos sinistros de trânsito são atrelados aos condutores, que geralmente cometem excesso de velocidade, falar ao celular enquanto está dirigindo, ultrapassagem em local proibido e dirigir sob influência de álcool”.

No 62º Batalhão da Polícia Militar, de acordo com o cadete Vitor, a operação terá por objetivo a prevenção a desordem no trânsito. “Essa operação marca a Semana Nacional do Trânsito, que conforme do Código de Trânsito Brasileiro ocorre dos dias 18 a 25 de setembro, e as ações desenvolvidas serão operações de fiscalização de trânsito, automóveis, motocicletas e também nas bicicletas motorizadas. O trânsito não é composto apenas pelos automóveis e motocicletas, o pedestre também exerce um papel muito fundamental e deve observar todas as normas e regulamentações”, disse o cadete.

BICICLETAS MOTORIZADAS

Cadete Vitor disse ainda que a Polícia Militar dará uma atenção às bicicletas motorizadas, já que para serem utilizadas precisam ser de fábrica, devem ter número de chassi, e o que mais se observa é que a maioria são feitas de forma artesanal, o que é proibido. “Para conduzi-las, é necessária uma autorização, que deve observar todas as especificações necessárias pelo Código Brasileiro de Trânsito e pelas resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), como retrovisores, farol, buzina e luz de freio. O que mais se observa é que os usuários não atendem esses requisitos, por isso a utilização por menores é proibida, a PM está dando atenção a essas bicicletas. É preciso também a utilização de capacete, tendo em vista o risco que ela traz’, informou o cadete. Caso as bicicletas não estejam dentro das normas, podem ser removidas.