Polícia Militar emprega todo efetivo na operação Carnaval 2023

CARATINGA – A Polícia Militar começa nessa sexta-feira (17) a operação Carnaval 2023, e segundo o tenente Moraes, todo efetivo do 62º Batalhão de Polícia Militar será empregado para garantir a segurança dos foliões. “Teremos efetivo aumentado em cinco cidades da região do 62º Batalhão de Polícia Militar, em especial Ipanema e Raul Soares, que são locais de evento com mais movimento de foliões. A Polícia Militar estará com 100% do efetivo distribuído, em todas as cidades, férias cassadas, militares que estavam de folga sendo empenhados”, explicou o tenente.

E o alerta para que os foliões tenham um carnaval seguro é que não fiquem sem necessidade com carteiras e celulares expostos, e quando fizerem uso do cartão magnético, que tirem a função de aproximação. “É importante também não portar grandes quantias em dinheiro, estacionar os veículos em locais seguros, e não deixar objetos expostos no interior dos carros. Todas essas medidas auxiliam na segurança do cidadão”, esclareceu tenente Moraes.

Para quem vai deixar a casa vazia, segundo o tenente, a Polícia Militar já está preparada desde janeiro trabalhando com a operação Férias Seguras. “Os militares já estão orientados nesse sentido de fazer contato nas residências e verificarem portões abertos. E para foliões que vão viajar, que façam contato com familiares, vizinhos, para que auxiliem a vigiar a residência e em caso de qualquer suspeita façam contato com a PM, através do 190”, concluiu o oficial da Polícia Militar.