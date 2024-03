Polícia Militar emite nota sobre estado de saúde de soldado de Entre Folhas que sofreu grave acidente

O comando da Polícia Militar emitiu na tarde dessa quinta-feira(21) uma nota sobre o estado de saúde do soldado Uochinton Gomes da Silva, que sofre um grave acidente automobilístico na MG-425.

Confira na íntegra:

Na data de ontem, (20/03), o Soldado Uochiton Gomes da Silva, pertencente ao 62º

Batalhão de Polícia Militar foi vítima de um grave acidente automobilístico na MG

425.

Diante da urgência da situação, uma operação de resgate foi prontamente montada

e foi providenciado o imediato socorro do militar até o Hospital Nossa Senhora

Auxiliadora, em Caratinga/MG.

No mesmo dia, os militares do 5º BRAVE – Base Regional de Avião do Estado, com

sede em Governador Valadares, foram acionados para deslocar em apoio ao

hemocentro daquela cidade, a fim de realizar o transporte em caráter de urgência de

bolsas de sangue para Caratinga/MG, para que ele pudesse ser operado.

Atualmente, o militar encontra-se internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora,

após ter sido submetido a cirurgia e está em observação, sem previsão de

transferência para outra unidade de saúde.

O Comando da Unidade está dando total apoio ao militar e a família.

Caratinga, 21 de março de 2024.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º BPM

MACIEL SILVA OLIVEIRA, MAJ PM

Respondendo pelo Comando do 62º BPM