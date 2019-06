Polícia Militar divulga resultados de operações durante feriado prolongado

CARATINGA – Durante o feriado prolongado, que começou na última quinta-feira (20), e em Caratinga terminou na última segunda-feira (24), data em que se comemorar o aniversário da cidade, a Polícia Militar realizou diversas operações.

Nas rodovias estaduais, segundo o tenente Marcos Arthuzo, foi empregado todo efetivo e foram realizadas 141 operações, onde foram fiscalizados 1284 veículos e realizados 145 testes de etilômetro, sendo três pessoas presas por embriaguez ao volante. “Na malha viária de 800 quilômetros de nossa responsabilidade foram registrados sete acidentes, sendo o mais grave no km 10 da MG 329 (trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho) com duas vítimas fatais. Foram muitas festas na região e a meta era zero com acidente com vítimas, mas o número ainda assim não foi alarmante”, disse o tenente. Ainda de acordo com o oficial, em 2018, no mesmo período, houve a greve dos caminhoneiros que reduziu 70% fluxo na rodovia, “portanto não é possível fazer o comparativo”.

CARATINGA

De acordo com o tenente Lessa, em Caratinga o efetivo foi intensificado entre os dias 21 a 24 e foram registrados 51 ocorrências, algumas relacionadas ao evento de aniversário da cidade e outros ao policiamento ordinário. Foram abordadas 50 pessoas e realizadas 46 visitas como forma de orientação e pós-atendimento.

“Tivemos cinco furtos de veículos, alguns noticiados imediatamente à Polícia Militar e outros em até 24 horas após, o que causa um prejuízo muito grande. Três veículos foram recuperados e seis veículos foram removidos devido a infração de trânsito. Infração de trânsito é algo muito comum em Caratinga, as pessoas não se importam com o trânsito, então temos feito diversas intervenções”, explicou o militar.

Ainda durante a operação foram presas 14 pessoas por crimes diversos e um tráfico de drogas foi registrado.