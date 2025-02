Polícia Militar detém quatro pessoas, apreende, arma, munições e drogas em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – A Polícia Militar em Santa Rita de Minas realizou uma operação no bairro Santo Antônio, na manhã dessa quinta-feira (27), com objetivo de desarticular uma organização criminosa.

De acordo com o sargento Rafael foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Quatro pessoas foram detidas, sendo três maiores, de 23, 26 e 33 anos, e um adolescente de 17 anos. Ainda durante a operação foram apreendidos um revólver, munições, buchas de maconha, dinheiro, balança, e materiais utilizados no tráfico de drogas.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.