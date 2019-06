Polícia Militar deflagra operação Alferes Tiradentes

CARATINGA – A Polícia Militar completa, nesta semana, 244 anos de história. Em meio às comemorações, foi lançada ontem em todo o estado a operação “Alferes Tiradentes”, de combate

à criminalidade. No 62º batalhão, apreensões de drogas foram feitas e algumas pessoas presas.

Em Vargem Alegre, sargento Nogueira disse que a PM já estava monitorando uma casa na rua Raimundo Ferreira da Costa no Centro. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram detidos dentro da casa Douglas Ferreira Firmino, 22 anos,

Micaela Cristina Ferreira de Barros, 24, Vitor Alves Ferreira,18 e uma adolescente de 16 anos.

Foi localizado sobre a geladeira, que fica entre a cozinha e a sala da casa, 13 pedras de crack, embaladas prontas para o comércio, local próximo em que estavam dormindo Vitor Alves Ferreira e a menor.

No quarto onde dormia o casal, Douglas e Micaela, dentro da gaveta da cômoda, foi encontrada uma pedra bruta de crack, R$ 198,00 e numa bolsa, R$ 140,75 em moedas, uma balança, duas lâminas de corte, várias sacolas de chup-chup, produtos conhecidamente usados para o tráfico de drogas.

Na carteira do Douglas foram apreendidos R$ 302,00; no bolso da bermuda de Vitor, R$55,25; e R$ 86,10 com a menor R$ 86,10. Num móvel da sala mais R$ 25,00 foram encontrados.

Ainda de acordo com o sargento, existem várias denúncias de que os autores e a menor infratora estão praticando o tráfico de drogas com funções específicas e associadas, e nenhum dos envolvidos tem ocupação de trabalho. “Eles realizam o tráfico de drogas para angariarem dinheiro e colocam menores para fazer a vigilância da chegada da polícia”, disse o sargento.

IPANEMA

Em Ipanema, também em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos 107 pinos com cocaína, quatro pedras de cocaína, dois tabletes de haxixe e mais uma porção, três tabletes de maconha, 171 pinos vazios para acondicionar cocaína, uma balança, R$ 2.038,00 em notas diversas e R$ 28,85 em moedas. Um suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.