Polícia Militar de Meio Ambiente recebe equipamentos e viaturas

DA REDAÇÃO – A 12ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente em parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho, Ministério Público de Minas Gerais e Poder Judiciário, das comarcas de Açucena, Caratinga, Coronel Fabriciano e Ipatinga, recebeu quatro viaturas, dois drones e três tablets, para serem utilizados no emprego operacional.

O recurso na ordem de aproximadamente R$ 950 mil foi fruto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) das comarcas citadas foi revertido ao aparelhamento das equipes de Meio Ambiente.

O evento contou com a presença do coronel Cássio Eduardo Soares Fernandes, comandante do Policiamento de Meio Ambiente; Adolfo Jacob, procurador do Ministério do Trabalho; Rafael Pureza, promotor de Ipatinga; Igor Marques, promotor da comarca de Inhapim; Larissa Teixeira da Costa, juíza da comarca de Açucena; tenente coronel Warley, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, e o tenente-coronel Herbert, chefe do Estado Maior da 12ª Região da Polícia Militar. O grupamento de Caratinga recebeu uma viatura e um drone. Marliéria recebeu uma viatura e o grupamento de Ipatinga, um drone e três tablets.