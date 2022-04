Polícia Militar de Meio Ambiente realiza operação “Paz no Campo”

CARATINGA – Antecedendo ao feriado da Semana Santa, a Polícia Militar de Meio Ambiente está realizando nos 853 municípios mineiros, a operação “Paz no Campo”, que tem por objetivo saturar o ambiente rural, evitando que pessoas de má índole, cometam crimes nessa localidade.

De acordo com o tenente Moura, a PM de Meio Ambiente colocou todo seu efetivo na rua para evitar os crimes na zona rural. “Nesses feriados é comum as pessoas procurarem os sítios de recreio, a zona rural, principalmente o pessoal da cidade, procurarem cachoeiras, locais onde se tem piscinas, rios para pescarias, e aí a gente orienta a elas não ingerirem bebida alcoólica e se aproximar de águas, tomar cuidado com os tempos de chuva com relação as trombas d’água, principalmente nas cachoeiras, para evitar os afagamentos e também os crimes ambientais diversos. Algumas pessoas que aproveitam os feriados para crimes como pegar pássaros da natureza e outros.”, explicou o tenente Moura.

O tenente destacou que desde a madrugada dessa quarta-feira(13), as equipes estão na zona rural, como isso conseguindo evitar crime violento na área do 62º Batalhão, e nas áreas dos outros batalhões em que há militares do Meio Ambiente. “Também na zona urbana com apoio do POG (Policiamento Ostensivo Geral) também não tivemos crime violento. Tivemos a prisão hoje de duas pessoas que estão envolvidas com crimes ambientais, que apanhavam pássaros na natureza, para criarem para si ou para venderem esses pássaros. As duas foram autuadas, apreendemos esses pássaros e fizemos a soltura de dois deles em um sítio próximo, e a soltura de mais um na BR-474, no córrego do Lage, para que a população tem a fauna restabelecida”.

E para quem aproveita o feriado para acampar, tenente Moura alerta para o cuidado quando se faz uma fogueira, para não se tornar um incêndio florestal. “Para quem vai acampar tomar cuidado com a fogueira, fazer longe de capim seco. Após sair do local, espalhe as brasas e jogue água ou terra”, concluiu o oficial da PM de Meio Ambiente.