Polícia Militar de Meio Ambiente apreende armas de fogo e diversos apetrechos para caçar animais

DA REDAÇÃO – A operação de combate ao desmatamento, caça e captura de animais silvestres ocorreu em Caratinga e nos municípios próximos, com o apoio de equipes de policiais militares de Ipatinga, Timóteo, Raul Soares e Alto Caparaó, com o objetivo coibir crimes e infrações contra o meio ambiente.

Além dos armamentos e equipamentos proibidos utilizados em caça predatória de animais silvestres, que foram apreendidos em Ubaporanga e Piedade de Caratinga, foi apreendido uma máquina escavadeira hidráulica em flagrante que realizava um desmatamento de floresta nativa.

Foram constatadas ainda diversas ocorrências relacionadas a desmatamento ilegal e queimada na zona rural de Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, sendo os autores identificados e autuados.

A Polícia Militar de Meio alerta que não se faça o desmate sem autorização, pois tais procedimentos são incorretos e causam sérios prejuízos. “O desmate impede a penetração e retenção da água no solo, diminui o volume de água das nascentes, acelera a erosão, provocando o assoreamento de lagos, córregos e rios”.

Incêndios e queimadas são uma das principais causas do empobrecimento dos solos, devasta a vegetação natural, mata todos os animais, polui rios e o ar, “enfim, destrói a natureza e diminui a qualidade de vida de todos”.

Denúncias podem ser feitas através do disque denúncia 181.