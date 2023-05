Polícia Militar de Leopoldina age rápido e recupera carro furtado em Caratinga

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado conduzindo um veículo Hyundai IX35 furtado em Caratinga na última segunda-feira (22).

A prisão e recuperação do veículo ocorreu por volta de 2h desta terça (23).

O indivíduo foi abordado pela equipe de militares no pátio de um restaurante localizado às margens da BR-116 sentido Laranjal. Ele tentou fugir, porém foi alcançado e revistado.

Durante consulta e averiguação do automóvel que conduzia, os policiais identificaram que o carro havia sido furtado nesta segunda-feira no município de Caratinga. Em contato com a proprietária do automóvel, ela informou aos militares que havia recebido ligações dos autores pedindo dinheiro em troca da devolução do carro.

O condutor, natural de Caratinga, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina para as demais providências. O carro foi encaminhado ao pátio credenciado junto ao Detran/MG no município para posteriormente ser devolvido à proprietária.

Conforme informou a corporação, ele alegou que receberia R$ 1.000,00 para levar o automóvel para a cidade do Rio de Janeiro.

Fonte: ovigilanteonline