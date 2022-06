Polícia Militar comemora 247 anos com operação Alferes Tiradentes

CARATINGA – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou nessa quinta-feira (9), a operação Alferes Tiradentes em comemoração aos 247 anos da instituição.

O comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel André Pedrosa se reuniu na praça Cesário Alvim, em frente à igreja Catedral São João Batista, onde autorizou o início da operação, e também convidou o padre Moacir Ramos para abençoar a tropa. “A gente presenteia a nossa comunidade com essa grande operação envolvendo a Polícia Militar em Caratinga, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Ambiental, uma operação conjunta que faz parte da Alferes Tiradentes, comemorando o aniversário da PMMG, que completa hoje 247 anos, que coincide também com a semana de aniversário do batalhão”, disse o comandante.

Ainda de acordo com o comandante da PM, o objetivo da operação é dar mais tranquilidade para a comunidade, com envolvimento de toda unidade, não somente em Caratinga, mas nas outras 23 cidade que compõe o batalhão.

O foco, segundo André Pedrosa, é prevenção criminal, dando ostensividade ainda maior ao policiamento.

Em relação aos sete anos do 62º Batalhão, o comandante disse que tem sido feito um trabalho extremamente positivo. “A gente vem experimentando a redução criminal ano a ano, e este ano é um desafio manter essa redução e temos conseguido. Nosso público interno foi presenteado com um torneio de futebol, teve uma grande reunião com os veteranos, onde foi oferecido um café, como também para a imprensa”, concluiu o tenente-coronel.