Polícia Militar celebra 250 anos com homenagens e reforço tecnológico para segurança no campo

MANHUAÇU – Na manhã da última quarta-feira (18), o 11º Batalhão de Polícia Militar sediou a solenidade comemorativa aos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O evento foi marcado por homenagens a militares da ativa, da reserva e a colaboradores beneméritos.

Durante a cerimônia, foram entregues medalhas e certificados a policiais militares que se destacaram no primeiro semestre de 2025, bem como aos que ingressaram na reserva, em reconhecimento à trajetória e aos relevantes serviços prestados à corporação e à sociedade mineira.

Um dos momentos mais significativos do evento foi o ato solene de entrega de um drone com câmera termal, fruto da parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu e a Polícia Militar. O equipamento será empregado na Operação Agrogerais Segura, maior mobilização já realizada pelo 11º BPM, com foco na proteção de propriedades rurais, produtores e trabalhadores, especialmente durante o período de colheita.

Dotado de sensores térmicos e visão noturna, o drone representa um avanço tecnológico no monitoramento de áreas extensas e de difícil acesso, permitindo ações mais precisas, seguras e eficazes, inclusive em ambientes noturnos.

A cerimônia contou, também, com a presença de diversas autoridades civis, militares e representantes de instituições parceiras, que prestigiaram o marco histórico da Corporação, reafirmando o respeito e o reconhecimento ao papel essencial da PMMG na promoção da segurança pública em Minas Gerais.

Ao final da cerimônia, os presentes acompanharam um desfile simbólico que reforçou o protagonismo da Polícia Militar na zona rural. O drone de inspeção termal abriu o desfile, seguido pelas viaturas das patrulhas rurais e equipes operacionais da Operação Agrogerais Segura, que demonstraram o compromisso permanente da instituição com a presença ostensiva e a pronta resposta nas comunidades do campo.