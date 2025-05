Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em operação em Dom Cavati

Durante a operação “Caminhos Seguros – PMMG rumo aos 250 anos”, a Polícia Militar realizou uma ação em um bar localizado na região central de Dom Cavati. A iniciativa teve como base uma denúncia anônima que apontava a prática de jogos de azar e possível presença de menores no local.

Com apoio do Conselho Tutelar, a equipe realizou a averiguação, não sendo encontrados menores. No interior do estabelecimento, foram localizadas três máquinas caça-níqueis, duas delas em funcionamento, além de R$ 212 em dinheiro.

O responsável pelo local autorizou a vistoria e relatou que recebia uma porcentagem sobre a arrecadação, mas não possuía documentos dos equipamentos, nem sabia a identidade do suposto proprietário das máquinas.

Todo o material foi apreendido. O responsável foi liberado após se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado para as devidas providências.