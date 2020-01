Polícia Militar apreende fuzil 762 no Santa Cruz

CARATINGA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar conseguiu apreender um fuzil 762, arma de uso restrito, na rua Itanhomi, bairro Santa Cruz. O suspeito Walysson Mateus de Souza Brito, de 19 anos, foi detido pelos militares.

De acordo com a sargento Cássia, a PM recebeu várias denúncias contra um indivíduo e as informações apontavam que ele estaria com uma arma de fogo. Os militares do Tático Móvel foram ao local e encontraram o denunciado. Os militares viram que ele estava com o fuzil nas mãos. A casa foi cercada e o jovem jogou a arma para cima do telhado. Ele acabou preso em seguida.

A arma, que estava carregada, foi apreendida, e o suspeito, que já tinha uma mandado de prisão em aberto, foi levado para a delegacia de Polícia Civil.