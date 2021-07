Polícia Militar apreende drogas nos bairros Santa Cruz e Santo Antônio

CARATINGA – Neste domingo (12), a Polícia Militar aprendeu drogas nos bairros Santa Cruz e Santo Antônio.

Militares foram informados que na casa localizada na rua Santinha de Souza, no bairro Santa Cruz, havia um forte odor de maconha, e já tinha sido visualizado um microtubo com cocaína no beiral da janela.

Foi procedida busca no imóvel e foram encontrados um tablete de maconha, mais 31 buchas da mesma droga, uma balança digital, 23 pedras de crack, duas pedras grandes, mais dois microtubos de cocaína. O dono das drogas ainda não foi encontrado.

BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Militares receberam informações de que estava ocorrendo intenso tráfico ilícito de drogas em uma laje de um bar localizado na rua Francisco Gomes da Luz, no bairro Santo Antônio.

Ao chegarem ao local, militares depararam com os indivíduos em na laje, conforme denúncia, sendo que o suspeito de 18 anos, arremessou algo em um lote vago.

Durante vistoria em um quintal com divisa para um lote vago, onde o suspeito se encontrava, foram localizados dois volumes, contendo diversas unidades de cocaína e pedras de crack.

Nos volumes encontrados, foi somada a quantidade de 30 papelotes de cocaína e 26 pedras de crack. Com o suspeito foi encontrada a quantia de R$ 37,00.

O suspeito confirmou que arremessou entorpecentes do local de onde estava, mas negou a autoria de tráfico ilícito de drogas.