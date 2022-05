Polícia Militar apreende drogas no Santa Zita

CARATINGA – Depois de receber várias denúncias através do disque denúncia unificado (181), a Polícia Militar realizou uma intervenção nas ruas Tupy e Tapajós.

Equipes do Tático Móvel, em ação conjunta com a seção de inteligência do 62º Batalhão, realizaram monitoramento do local e foi identificado claramente a movimentação do tráfico ilícito de drogas no local.

Foram identificados quatro indivíduos, os quais atuavam em duplas e atuavam em um escadão que liga a rua Tupy à rua Tapajós, bem como transitavam em meio às ruas citadas.

Na parte alta da escadaria havia dois indivíduos, que foram visualizados pela equipe de monitoramento, sendo que estavam portando sacolas no local momentos antes da abordagem policial. Ao perceberem aproximação da polícia, os indivíduos pegaram as sacolas e fugiram sentido à rua Tapajós, sendo capturados.

No início da escadaria, na rua Tupy, estavam outros dois indivíduos, que ao perceberem aproximação das viaturas, deslocaram a pé sentido ao escadão Francisca Rosa, sendo abordados pela equipe Tático Móvel.

Durante a ocorrência foram apreendidos um tablete de maconha, mais duas buchas, 293 cápsulas de cocaína, mais 36 papelotes, 197 papelotes de crack, 15 papelotes de maconha e dinheiro. Quatro pessoas, entre eles dois menores, foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.