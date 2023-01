Polícia Militar apreende drogas no bairro Aparecida

Dois pés de maconha estavam sendo cultivados em uma residência

CARATINGA – Na noite dessa terça-feira (10), a Polícia Militar apreendeu drogas na rua Professora Mariano Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida.

A PM deu continuidade ao rastreamento para localizar uma motocicleta roubada na última segunda-feira (9), e com informações de quem seria o autor, e de posse de um mandado de busca e apreensão, realizou vistoria na casa do suspeito, porém ele não se encontrava no imóvel e os familiares não souberam repassar seu paradeiro.

No entanto, na residência do suspeito de 18 anos, a polícia encontrou quatro buchas de maconha, R$ 400 reais e uma blusa de frio semelhante à usada pelo autor do roubo. Em construções abandonadas próximas a casa do suspeito foram apreendidas 135 buchas de maconha, dez pedras de crack, duas barras grandes de maconha prensada, dois pés de maconha, uma balança e duas facas.

O material apreendido foi levado para delegacia de Polícia Civil.