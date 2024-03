Polícia Militar apreende drogas em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Na tarde dessa última terça-feira (19), a Polícia Militar desencadeou operação no bairro Santo Antônio, resultando na apreensão de drogas e na prisão de um jovem de 18 anos.

A ação policial teve início quando a equipe da PM em patrulhamento, avistou o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o jovem tentou ocultar algo entre as mãos, colocando-as para trás.

Diante da situação e considerando as denúncias sobre atividades de tráfico de drogas na área, os policiais procederam com a abordagem. Durante a revista, foi encontrado com o suspeito um tubo de aproximadamente 10 centímetros, envolto em fita isolante, contendo 18 pedras de crack, além de quatro pinos de cocaína. O jovem alegou ter encontrado o material no chão.

Em virtude dos fatos, o jovem foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas apreendidas, para os procedimentos legais cabíveis.