Polícia Militar apreende drogas e objetos do tráfico no córrego Vila Jovem

CARATINGA – Na noite desta última segunda-feira (16), a Polícia Militar apreendeu drogas e objetos do tráfico em uma ocorrência no córrego Vila Jovem.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois jovens de 18 e 19 anos, deslocaram em um automóvel Gol de cor prata, e que eles levariam drogas até o córrego Vila Jovem, zona rural de Caratinga para entregar a outro indivíduo de 22 anos.

A Polícia Militar deslocou em um lugar estratégico e iniciou monitoramento. Em determinado momento o veículo denunciado chegou ao local e um dos jovens realizou contato com outro, que apanhou uma sacola no carro e foi até uma construção abandonada, deixando-a escondida entre os arbustos e voltando para próximo do automóvel.

A PM deslocou para realizar a abordagem e ao chegar próximo dos denunciados, percebendo que seriam abordados fugiram entrando sem a autorização na residência de uma testemunha.

O jovem de 22 anos foi contido, sendo encontrado com ele uma cápsula contendo cocaína. Na residência da testemunha, os outros dois jovens foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Ao serem realizadas buscas dentro do imóvel, foi encontrado um microtubo com cocaína jogado ao chão.

Na construção abandonada, onde deixaram uma sacola, dentro dela havia oito buchas de maconha embaladas, uma balança digital e uma faca. No automóvel em que os autores estavam, foi localizado um dichavador com uma quantidade de maconha em seu interior, e a carteira de um dos jovens, contendo R$ 222,00.

Foi dada voz de prisão para os autores. Os materiais e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de Polícia Civil.