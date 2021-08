Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo no bairro Aparecida

Uma mulher de 35 anos foi conduzida para a delegacia

CARATINGA – A Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias da prática do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, e também de indivíduos portando arma de fogo de maneira ilegal. De acordo com o tenente Danilo foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pelo poder judiciário, que foram cumpridos na manhã dessa quinta-feira (5).

Foram cumpridos três mandados na rua José Carlos Pereira e uma na José Belegard. Durante as buscas em um dos alvos foram localizados um revólver calibre 38, meia barra de crack, 130 cápsulas com cocaína, meia barra e uma pedra grande da mesma droga, além de uma munição.

Um mulher de 35 foi conduzida, pois as drogas estavam em seu guarda-roupa e a arma no quintal de sua residência.

“Qualquer denúncia que diz respeito a prática de crimes, pedimos que faça através do 190 ou do 181, a PM sempre irá verificar”, concluiu o oficial da Polícia Militar.