Polícia Militar apreende armas de fogo em Inhapim, Caratinga e Vargem Alegre

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar apreendeu armas de fogo nos municípios de Inhapim, Caratinga e Vargem Alegre.

Inhapim

Durante operação no córrego Cachoeirão, em Inhapim, no último sábado (22), militares abordaram o veículo Hilux de cor prata, e durante busca no interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos intactos.

Caratinga

E uma pistola calibre 6.35 municiada com quatro cartuchos intactos, foi apreendida no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, no último domingo (23).

Arma estava dentro de um veículo Fiat/Strada de cor branca, O motorista disse que a arma era para sua proteção.

Vargem Alegre

A terceira apreensão aconteceu nesta segunda-feira (24), em Vargem Alegre.

A PM recebeu informações de que três irmãos estariam em atrito, e que um deles estaria armado. Os militares foram ao local e encontraram os irmãos discutindo pela herança de um terreno. Durante busca no veículo do suspeito que se encontrava estacionado no local foi encontrado um revólver calibre 32 municiado. Todos os envolvidos nas apreensões foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, juntamente com a armas apreendidas.