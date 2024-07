Polícia Militar apreende arma de fogo no distrito de Santa Luzia, em Caratinga

CARATINGA- Em decorrência dos últimos eventos ocorridos na zona rural de Caratinga, principalmente na região do distrito de Santa Luzia, a Polícia Militar está intensificando o policiamento no local.

Visando prevenir novos crimes, bem como realizar levantamentos de informações sobre autoria e circunstâncias do últimos, na tarde dessa terça-feira (23), integrantes do 62º BPM realizavam patrulhamento pelo distrito, momento em que conseguiram visualizar um homem de 59 anos escondendo uma arma de fogo.

Equipes estiveram no local e localizaram uma pistola calibre 380, com a numeração suprimida, e realizaram a apreensão.

Dando continuidade o autor foi preso e conduzido a delegacia de Caratinga.