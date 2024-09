Polícia Militar apreende arma de fogo em Pingo-D,Água

Na tarde dessa terça-feira(17), a Polícia Militar de Pingo-D’ Água cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 23 anos na rua Antônio Batista.

Após o cumprimento das formalidades legais, o jovem informou que guardava uma arma de fogo no interior da residência.

Encerradas as buscas foi localizado um revólver calibre 32, além de 10 munições.

Autor foi preso em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.