Polícia Militar apreende arma de fogo em Entre Folhas

Nessa quarta-feira(5), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Entre Folhas, retirou de circulação uma arma de fogo que poderia ser utilizada para a prática de crimes.

A apreensão ocorreu, graças a uma denúncia anônima informando que um homem havia deixado drogas e um revólver na residência de um indivíduo de 53 anos.

Diante da informação, os policiais militares organizaram uma operação e cercaram o imóvel. Na presença de testemunhas, o proprietário autorizou a busca domiciliar. Durante as diligências, os policiais militares localizaram a arma de fogo carregada com uma munição calibre .38.

A ação rápida e eficaz da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante do morador, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, juntamente com o material apreendido.

A Polícia Militar reforça que a população pode contribuir com a segurança pública, por meio de denúncias anônimas pelos telefones 181 e 190, auxiliando na prevenção de possíveis ocorrências criminosas e garantindo maior tranquilidade para a população.