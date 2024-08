Policia Militar apreende arma de fogo e recupera moto furtada

IAPU- Na tarde desse domingo(25), a Polícia Militar, por meio do destacamento de Iapu, conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido furtada.

A ocorrência começou durante um patrulhamento preventivo próximo a um posto de combustível, quando os policiais miitares notaram dois indivíduos em uma motocicleta NX Falcon em atitude suspeita.

A dupla entrou no pátio do posto e, ao perceberem a presença policial, rapidamente se dirigiram novamente para a rodovia, o que despertou a atenção dos militares.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos empreenderam fuga, iniciando uma perseguição.

Durante a fuga, os infratores perderam o controle da motocicleta e caíram no acostamento da pista. Apesar do acidente, eles conseguiram se levantar e pular uma cerca, entrando uma área de mata.

Durante a fuga, um dos suspeitos deixou cair uma pistola calibre 40, municiada com um carregador e sete munições.

Os documentos pessoais perdidos pelo infrator possibilitaram sua identificação, enquanto o segundo autor não pôde ser identificado no momento.

A Polícia Militar também apreendeu dinheiro e objetos pessoais durante a operação.

A motocicleta recuperada havia sido furtada no último dia 11, na região de Belo Horizonte, enquanto a pistola foi furtada em Coronel Fabriciano.