Polícia Militar apoia a Prefeitura em campanha “Não é Não” para um carnaval mais seguro

ABRE CAMPO – Durante esta semana que antecede os eventos carnavalescos, a Polícia Militar em Abre Campo participa de uma série de atividades educativas para a promoção de um carnaval mais seguro para todos.

Na segunda-feira (24/02), foram realizadas palestras para alunos do ensino médio da Escola Estadual Abre Campo, com a finalidade de se promover o respeito e a garantia do direito à liberdade e dignidade sexual, principalmente de meninas e mulheres, grupo mais vitimizado por ações de assédio durante as festividades.

Já nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro blitzen educativas foram realizadas.

A campanha Não É Não é uma iniciativa do Departamento da Mulher da prefeitura municipal de Abre Campo, e conta com o apoio da PM, Departamento da Juventude, Conselho Tutelar e Comunidade Escolar.