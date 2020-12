Polícia Militar Ambiental recebe laudo positivo de contaminação de água em fazenda

Impactos ambientais já foram minimizados pelo empreendedor

CARATINGA – A Polícia Militar Ambiental recebeu o resultado positivo para o teste de contaminação feito nas águas dos córregos do Rochedo e Manducas, zona rural de Caratinga; e do Palmeiras, em Bom Jesus do Galho, próximo à fazenda Sapucaia, que pertence ao frigorífico Frical. A divulgação do resultado foi feita na manhã de ontem.

Segundo o sargento Sydney, após o resultado do laudo técnico das amostras de água realizada pelo laboratório Certificar de Ipatinga, foram constatados níveis altos de poluição na água a jusante do empreendimento da fazenda Sapucaia. “Quero esclarecer que foram feitas várias coletas, a montante e jusante (direções por onde correm as águas de um corrente fluvial) para que os dados técnicos fossem comparados. No primeiro momento nós aguardamos o resultado desse laudo técnico para concluir os trabalhos, tendo em vista que somente se constata poluição através do resultado de laboratório credenciado”, explicou o militar.

Ainda de acordo com o sargento, assim que a Polícia Militar Ambiental tomou conhecimento da possível poluição, onde ocorreu até mortandade de peixes, acionou o laboratório. “Desde já agradeço o empenho do senhor João Batista Alves, presidente da Associação Regional de Proteção ao Meio Ambiente do Vale do Rio Doce, a Arpromamb, e de todos os membros da diretoria que nos auxiliaram quanto a viabilização da coleta dessas água”, enfatizou Sydney.

O sargento explicou ainda que devido à incidência de chuvas, e algumas medidas que o empreendedor deixou de adotar naquela ocasião resultaram na poluição ambiental. “Estamos fazendo monitoramento daquele empreendimento e de todos potencialmente poluidores da nossa região, e na última fiscalização verificamos que o empreendedor se preocupou em aplicar medidas que minimizam os impactos ambientais. Houve redução do plantel, existem bem menos cabeças de gado e foi feita uma limpeza que também minimizará os impactos ambientais”, pontuou. Segundo o sargento Sydney, as pessoas que residem nos córregos do Rochedo, Manducas e Palmeiras, podem ficar tranquilas tendo em vista que os impactos ambientais foram minimizados por parte do empreendedor.

Com obtenção do resultado do laudo técnico foi lavrado auto de infração ambiental em desfavor da fazenda Sapucaia. “Existe um prazo legal para que a fazenda se pronuncie, e foi feito registro do boletim de ocorrência e todos os dados disponibilizados ao Ministério Público para demais providências”, concluiu o sargento.