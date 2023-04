Polícia Militar Ambiental alerta sobre queimadas e incêndios

CARATINGA – Chegou o outono e em seguida vem o inverno, estações consideradas as mais secas da região. Com isso a Polícia Militar Ambiental faz um alerta a toda população sobre as queimadas e incêndios.

Segundo o sargento Edil, essas estações do ano proporcionam “direta ou indiretamente” o uso de fogo, na zona urbana ou rural. “Geralmente na zona urbana acontece muito a questão das queimadas ou incêndios em lotes. Muitas vezes quando se inicia uma queimada em lote urbano aquilo acaba se transformando em um incêndio florestal sem controle e também na zona rural, muitas vezes temos aí em nossa região, queimadas e locais onde se coloca o fogo e ele se torna sem controle, virando um incêndio de grandes proporções, já tivemos aqui, principalmente na Pedra Itaúna”, disse o sargento.

A Polícia Militar Ambiental pede a consciência da população que evite o uso do fogo nessa época porque há uma incidência solar maior sobre a região, o que proporciona diretamente ocorrências de queimadas e incêndios, ficando na maioria das vezes sem o devido controle, dificultando o trabalho dos órgãos responsáveis por combater o fogo ficam sem o que fazer devido às grandes proporções. “Se você é proprietário rural e quer fazer uma queimada controlada na sua propriedade rural, pode estar acionando um órgão ambiental competente para que possa buscar uma autorização, e as dicas de prevenção, qual melhor horário do dia. Lembrando que o incêndio não é autorizado, ele é o fogo sem controle, inclusive é crime ambiental capitulado na lei 9.605, a pessoa presa em flagrante é conduzida para a delegacia, além da autuação administrativa, tanto na queimada sem autorização, quanto no incêndio”, afirmou o sargento Edil.