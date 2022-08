Polícia Militar Ambiental alerta para o risco de queimadas e incêndios durante a seca

CARATINGA – O tempo está seco, não há previsões de chuva para a região nos próximos dias, e com isso as queimadas e incêndios florestais se tornam constantes.

Por esse motivo, a Polícia Militar Ambiental alerta a população para evitar esses tipos de ocorrências. “Estamos num período de escassez hídrica e esse tempo de falta de chuva na nossa região é típico mesmo dessa época, do clima do leste de Minas, onde nós temos ocorrências de chuvas de outubro a março e de abril até setembro. E nesse período a gente foca muito nossa ações preventivas principalmente em relação ao combate aos incêndios florestais e às queimadas, damos prioridade a esse tipo de ocorrência”, explica o sargento Edil.

Ainda de acordo com Edil, existem dois tipos de ocorrências com fogo, que são as queimadas, onde a pessoa tem o controle do fogo, e os incêndios florestais, que não existe autorização para serem feitos. “O incêndio florestal ocorre quando o fogo está sem controle. E nós temos a previsão na legislação do Brasil, que é a lei 9.605, artigo 41, que diz que provocar incêndio florestal é crime com pena de prisão em flagrante. E temos as penalidades administrativas voltadas para as duas questões, que são as multas”, disse o sargento.

Além de cometer crime, os incêndios florestais causam danos irreversíveis ao meio ambiente, acabando com a fauna e a flora, empobrecendo o solo. “Muitas vezes por falta de cuidado a pessoa faz uma limpeza no terreiro de casa, ou na chácara, na fazendo, junta a sujeira, toca fogo, e muitas vezes não observa o vento e isso ocasiona os incêndios. Uma fagulha que sai dali que vai para a mata, pode provocar o incêndio florestal culposo. Muitas propriedades são incendiadas por falta de aceiros, aquela limpeza na divisa entre uma propriedade e outra”, acrescenta Edil.

E a Polícia Militar Ambiental aproveita para pedir aos proprietários rurais que faça o aceiro evitando uma mal maior. “É responsabilidade de todos cuidar do meio ambiente”, conclui o militar.

Para denunciar um incêndio a população pode fazer a denúncia anônima através do telefone 181.