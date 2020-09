Polícia Militar alerta para o risco da circulação de cédulas falsas de R$ 200

CARATINGA – Estampada com uma foto do lobo-guará nas cores cinza e sépia, a sétima nota da família real já está em circulação no Brasil e tem um pedido de impressão de 450 milhões de unidades até dezembro, o que equivale a uma quantia de R$ 90 bilhões.

Agora, com a nota em circulação, é necessário ficar atento a possíveis fraudes e falsificações.

De acordo com informações da Polícia Militar, na área do 62º Batalhão já tiveram dois casos de circulação da nota falsificada, que foram em Santa Rita de Minas e em Ubaporanga.

Caso um comerciante receba a nota falsa, a orientação é que acione a PM pelo 190, observe as características físicas, vestuário, veículo, placa e rota de fuga.

Os comerciantes varejistas devem redobrar o cuidado de acordo com a Polícia Militar, pois geralmente o autor usa a cédula e faz compras de baixo valor para pegar troco.

A falsificação de notas é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão, quem coloca uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que tenha recebido de boa-fé, pode ser condenado a uma pena de seis meses a dois anos de detenção.

COMO CONSTATAR SE A CÉDULA É VERDADEIRA MARCA D’ÁGUA

As cédulas oficiais de real possuem uma marca d’água que fica mais em evidência quando o papel é observado contra a luz. É necessário se atentar para alguns elementos nessa observação, como uma foto do lobo-guará e uma sequência numérica.

QUEBRA-CABEÇA

Também em observação contra a luz, é possível enxergar um “quebra-cabeça” que forma o número 200 abaixo de onde está escrito “República Federativa do Brasil”.

ALTO-RELEVO

Outro elemento importante é que algumas inscrições, como a própria legenda “República Federativa do Brasil”, a foto do lobo guará e o número 200 que dá valor à nota, por exemplo, devem estar em alto-relevo.

Imagem: reprodução

MUDANÇA NA COR BRILHANTE DO NÚMERO 200

Ao movimentar a cédula é possível notar que o número 200 escrito em tom brilhante muda de coloração do azul para verde.

NÚMERO OCULTO

Outro elemento escondido é, mais uma vez, o número 200, que deve ser localizado acima da legenda “Duzentos Reais”. Para enxerga-lo bastar posicionar a cédula na altura dos olhos em um ambiente bem iluminado.