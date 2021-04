Polícia Militar alerta para o golpe do WhatsApp

CARATINGA – Você já recebeu uma mensagem suspeita de WhatsApp de um amigo pedindo dinheiro, mas falando de um jeito diferente do que costuma, talvez com mais erros de digitação, sendo mais (in)formal que o normal ou mandando mensagens por outro número de telefone? Já te ligaram ou enviaram uma mensagem pedindo um código de confirmação para verificar um anúncio ativo ou facilitar a sua divulgação? Se essas situações ainda não aconteceram com você, provavelmente, conhece alguém que já passou por esse golpe do WhatsApp.

A Polícia Militar está alertando a população caratinguense para este golpe que tem acontecido frequentemente.

De acordo com o tenente Fábio, o número de registro de casos tem aumentando muito. “A gente vê que através de modos diversos, o infrator consegue clonar o WhatsApp da vítima, se identifica como uma pessoa próxima e começa a pedir depósitos em dinheiro para a lista de contatos”, disse o militar.

Ainda segundo o tenente é possível observar que uma das formas de agir dos infratores, é procurar pessoas se expõem muito em redes sociais, principalmente no Facebook, onde terão acesso ao parentesco e amigos da vítima. “Muitos estelionatários mandam mensagens diversas, e quando você clica ele acaba pegando seu número de WhatsApp, clonando o número do seu aparelho”.

A orientação da Polícia Militar é que as pessoas tenham muito cuidado ao receber mensagens de texto ou até mesmo pelo WhatsApp, de alguém solicitando o código de seis dígitos do aparelho celular. “Não forneça de forma alguma esse código, a pessoa que pedir está mal-intencionada, e caso receba pedido de dinheiro de uma pessoa amiga ou parente, ligue antes para confirmar, pois infelizmente tem ocorrido diversos depósitos, e isso faz com que a PM tenha preocupação de prevenir esses casos na cidade”, concluiu o tenente Fábio.