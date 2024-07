Polícia Militar alerta para novas modalidades de golpes

Seu banco entrou em contato alertando sobre uma transação suspeita? Cuidado: pode ser o golpe da falsa central de atendimento.

O 62º Batalhão de Polícia Militar sempre preocupado com o cidadão, traz informações importantes sobre novas modalidades de golpes que estão sendo aplicadas por criminosos que se passam por atendentes bancários. Esses golpistas entram em contato com as vítimas e, ao se identificarem como representantes de uma instituição financeira, ou até mesmo gerentes de lojas de eletrodomésticos em geral, pedem a confirmação de dados de cadastro e outras informações sensíveis.

Os contatos são geralmente alarmistas. Os golpistas informam que há um problema grave com a conta da vítima, ou que uma transação suspeita foi identificada, exigindo uma ação imediata para resolver a situação. Esse tom de urgência é utilizado para baixar as defesas da vítima e induzi-las ao erro e a acreditar que sua segurança está em risco.

Ao confiar no golpista, a vítima acaba cedendo e fornecendo informações valiosas, ou realizando ações que concretizam o crime de estelionato.

Conheça alguns dos métodos mais utilizados pelos criminosos que se passam por atendentes bancários:

•Solicitação de operações na Conta: Os golpistas podem pedir que a vítima faça uma transferência, leia um QR code ou use um Pix copia e cola para “anular” uma transação errada.

•Instalação de Programas Maliciosos: A vítima pode ser orientada a instalar um programa ou aplicativo para “proteger sua conta”, mas na verdade, esses programas infectam o celular com malware, que pode roubar os dados bancários e senhas das vítimas.

•Pedido de Informações Sensíveis: Os criminosos solicitam números de cartão, senhas ou outros dados sigilosos.

COMO SE PROTEGER

A Polícia Militar enfatiza que os bancos nunca ligam para confirmar transações suspeitas no cartão, nem enviam mensagens solicitando que você compartilhe sua senha ou qualquer código de segurança.

Se receber uma ligação desse tipo, desligue o telefone imediatamente. Aqui estão algumas dicas adicionais para se proteger desses golpes:

•Não Compartilhe informações sensíveis: Nunca forneça números de cartão, senhas ou outras informações pessoais por telefone.

•Desconfie de Pedidos de instalação de programas:* Bancos não pedem que você instale aplicativos ou programas para proteger sua conta.

•Confirme direto com o Banco: Se tiver dúvidas, ligue diretamente para o número oficial do seu banco, que pode ser encontrado no verso do seu cartão ou no site oficial da instituição, ou procure o seu gerente de conta pessoalmente.

Golpistas estão inovando e ligando de aparelhos celulares com DDD 033, e não mais com DDD de outros estados (011, 027, 081, 066). Desconfie de ligações suspeitas*

•Mantenha-se Informado: Esteja sempre atento às novas modalidades de golpes e compartilhe informações de segurança com familiares e amigos.