Polícia Militar alcança redução de crimes no primeiro semestre de 2020

CARATINGA – O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, apresentou os principais resultados operacionais alcançados no período de janeiro a junho. Segundo o comandante, a Unidade apresentou resultados positivos, em relação à prevenção e redução criminal.

Destaca-se mais uma vez, a redução dos crimes violentos em geral, que foi de 16%. “Foi superada mais uma vez, a melhor série histórica desde o ano de 2012 a 2020”, frisou. Em comparação ao ano de 2019 quando foram registrados 194 crimes no primeiro semestre, no mesmo período deste ano, esse número caiu para 162. Os crimes de roubo consumado também apresentaram uma redução de 22%.

O 62º Batalhão apresentou aumento considerável nas ações de repressão qualificada, onde se destaca a retirada de 211 armas de fogo de circulação.

As ações repressivas ao tráfico de drogas, também se destacam, com o registro de 259 ocorrências no período analisado.

As operações na área urbana da cidade, e principalmente zona rural, apresentaram números que demonstraram a redução na incidência criminal.

O comando da PM informou que uma das estratégias usadas, foi a realização de operações com prevenção aos crimes cometidos com motos, bem como a recuperação de veículos, que foram produtos de crime. Foram presas 2.139 pessoas, e apreendidos 289 menores, sendo verificadas 194 denúncias.

A taxa de recuperação de telefones usados como produtos de crime é de 40%.

O Batalhão tem intensificado o trabalho com vítimas da violência doméstica, e nesse primeiro semestre do ano realizou 408 visitas.

A taxa de reação imediata da Unidade foi de 86% (taxa de prisão, após o cometimento dos crimes).