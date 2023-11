Polícia Federal realiza operação de imigração ilegal hoje após itambacuriense sumir durante travessia para os EUA

Mandados cumpridos em Itambacuri e Valadares

Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Federal realizou três mandados de busca e apreensão em Governador Valadares e Itambacuri como parte de uma operação contra a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.

Conforme informações da PF, as investigações tiveram início após o desaparecimento de um residente de Itambacuri durante sua tentativa de atravessar para os EUA. As apurações revelaram a existência de um esquema criminoso voltado à facilitação ilegal da migração.

Há suspeitas de envolvimento dos investigados no processo de migração ilegal do desaparecido, assim como de outras pessoas, visando obter vantagens financeiras com essa situação. A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens dos suspeitos, avaliados em cerca de R$ 3 milhões.

O crime de promoção de migração ilegal acarreta pena de dois a cinco anos de multa, podendo ser agravado caso se confirme o uso de violência ou tratamento desumano durante sua execução. (Via Rádio São Francisco – Itambacuri).

Fonte: Diário de Teófilo Otoni