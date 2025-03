Polícia Federal deflagra Operação Muralha II para combater migração ilegal

Ipatinga/MG – A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (7/3), a Operação Muralha II, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal e associação criminosa, envolvendo a entrada irregular de brasileiros em outros países.

Durante a operação, foi cumprido um Mandado de Busca e Apreensão na residência dos envolvidos, localizada no município de Iapu/MG, com a finalidade de obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já levantados.

Estima-se que o grupo criminoso receba pagamentos por viagens ilegais ao exterior, frequentemente por meio da transferência de veículos e propriedades para terceiros. Além disso, o esquema conta com o apoio logístico de indivíduos fora do Brasil. As vítimas também são alvo de ameaças, especialmente quando o objetivo da viagem não é concretizado, mas ainda assim são forçadas a pagar os valores cobrados.

Os investigados responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 8 anos de reclusão.

Delegacia de Polícia Federal de Ipatinga/MG

Telefone: (31) 997055837

[email protected]