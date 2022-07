Polícia Federal deflagra Operação Fementido no Vale do Aço

DA REDAÇÃO – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12), em conjunto com Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência Social – CGTIN, a Operação Fementido com o objetivo de desarticular associação criminosa que fraudava o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de Coronel Fabriciano, Timóteo, Jaguaruçu e Belo Oriente, tendo sido os mandados expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ipatinga-MG.

O grupo criminoso falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para criar pessoas fictícias no intuito de obter vantagem ilícita previdenciária.

Laudos de biometria forense elaborados por policiais federais permitiram a identificação destas pessoas fictícias.

As fraudes, com utilização de documentação falsificada, envolviam a concessão de benefícios previdenciários, sendo a maioria de amparo ao idoso de baixa renda, e o procedimento de “prova de vida”, que era realizado pelos próprios investigados.

O nome da Operação faz uma alusão àquilo que é enganoso e falso que é o “modus operandi” dos criminosos.

Outros integrantes do grupo criminoso puderam ser identificados a partir da análise dos benefícios fraudulentos.

Eles serão autuados pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa previstos nos art.171, §3º e art. 288, ambos do CPB, cujas penas de reclusão variam de 2 anos e 4 meses a 9 anos e 7 meses.

O prejuízo sofrido pela União com o esquema ilícito pode alcançar mais de onze milhões e setecentos mil reais e, com a descoberta das fraudes praticadas pelo grupo criminoso, poderá ser evitado rombo superior a oito milhões de reais ao erário.