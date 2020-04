Polícia fecha matadouro e multa frigorífico na zona rural de Caratinga

CARATINGA – A Polícia Militar de Meio Ambiente fechou um matadouro clandestino no Córrego Vermelho, zona rural de Caratinga. O estabelecimento funcionava dentro de um sítio, sem registro ambiental, e os rejeitos eram jogados em curso d’água sem qualquer tratamento.

Como o local não atendia nem mesmo as normas técnicas de higiene e conservação do produto final, foi lavrado multa de R$ 19.315,46, além da interrupção das atividades.

Neste mesmo sítio havia, segundo a polícia, 28 suínos às margens de um ribeirão em área de preservação ambiental.

OUTRA OCORRÊNCIA

Esta é a segunda ocorrência do tipo no município de Caratinga em poucos dias. Nesse mês de março um frigorífico, também localizado na zona rural, foi multado em R$ 250 mil. A Polícia de Meio Ambiente verificou que os rejeitos do abate de bovinos e suínos (efluentes contendo sangue e carcaças) eram descartados em valas in natura.

O policial militar Capitão Átila Porto disse que, apesar da multa alta aplicada pelo crime ambiental, o dano causado ao solo e lençol freático é incalculável.

Fonte: Diário do Aço