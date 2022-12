Polícia desmente thiago rodrigues e diz que ator nao foi vítima de assalto

O ator Thiago Rodrigues foi desmentido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investigou o caso e chegou à conclusão de que ele não foi assaltado ou agredido na madrugada do último dia 10, como o artista chegou a dizer à corporação. Num primeiro momento, Rodrigues afirmou ter sido espancado por cinco homens, mas mudou a versão em seguida, ressaltando não se lembrar de nada.

O caso foi tema de uma matéria exibida no “Domingo Espetacular”, da Record TV. O programa teve acesso às imagens de câmeras de segurança de uma rua na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Elas mostram que o ator caiu sozinho no chão depois de se sentar em uma barraca. Delegada responsável pelo caso, Bianca Lima analisou as imagens e, em entrevista à reportagem da atração dominical, pontuou que “Para a polícia, o ator não foi vítima de um assalto e nem sofreu nenhuma agressão”.

Ao cair, Thiago Rodrigues foi ajudado por duas pessoas. “Nós podemos afirmar que é ele, sentado em uma barraca de feira, possivelmente. E, de repente, ele tomba pra frente e cai”, completou a delegada.

Fonte : o tempo